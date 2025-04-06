بقائي: أوروبا تضع نفسها على الجانب الخاطئ من التايخ باسترضاء الكيان الاسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اسماعيل بقائي قال في منشوره له على منصة اكس، إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولي الكيان الصهيوني يعكس الغضب والاستياء العالمي الواسع إزاء الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في غزة، وكذلك يُجسّد مطلبًا دوليًا حازمًا لإعلاء سيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب إزاء الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

لكن أوروبا، من خلال استرضاء الكيان الإسرائيلي، تقوّض بشكل متزايد مصداقيتها الأخلاقية وتضع نفسها في الجانب الخاطئ من التاريخ.

في الواقع، إن أوروبا بهذا السلوك تُسيء إلى مبدأ سيادة القانون، وتدوس على قيم العدالة، وتُعزّز الإفلات من العقاب – بكل ما يحمله من تبعات وآثار وخيمة على الضحايا الأبرياء، وعلى الإنسانية جمعاء.

وهذا يعني، ببساطة، تطبيع انتهاك القانون وتبرير الجريمة.