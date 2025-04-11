الرئيسان الايراني والعراقي يتفقان على التنسيق المشترك امام المستجدات الإقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عصر اليوم الجمعة، عن شكره للرئيس العراقي على اتصاله ونقل تهانيه وتمنياته الطيبة لحكومة وشعب إيران، وأضاف: "إن العلاقة مع العراق من أهم مجالات العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن نعتبر شعب العراق الصديق والجار شقيقاً لنا".

وأضاف رئيس الجمهورية: "كما قال فخامتكم، آمل أن تتاح لنا الفرصة للقاء شخصي مرة أخرى في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مناقشة الحلول لتعزيز التعاطف والتماسك، وكذلك توسيع وتعميق علاقاتنا وتعاوننا من أجل ضمان وتعزيز الرفاهية والسلام والتنمية لشعبي إيران والعراق، وكذلك دول المنطقة".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ الرئيس العراقي الحكومة والشعب الإيراني بمناسبة الأعياد الماضية وبداية العام الجديد، ونقل تحياته إلى قائد الثورة الإسلامية، وأكد أن الحكومة والشعب العراقي كانا وسيظلان دائما إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد: "إن الشعب والحكومة العراقية كانا دائما يتمنيان الأفضل لجيرانهما وأصدقائهما في إيران".

وأعرب عبد اللطيف رشيد عن أمله في عقد لقاء مع الرئيس الايراني في أقرب فرصة والتشاور بشأن استراتيجيات تطوير العلاقات الثنائية، قائلاً: "العراق مستعد لأي نوع من التعاون والدعم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار للبلدين والدول الأخرى في المنطقة".

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن "الرئيسان تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وأعياد نوروز، معربين عن تمنياتهما للشعبين العراقي والإيراني بمزيد من التقدم والازدهار".

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال عدداً "من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية مواصلة التعاون وتكثيف الحوار البنّاء لمواجهة التحديات وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في المنطقة".

فيما وتم الاتفاق على "تفعيل آليات التنسيق في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والحد من التوترات الإقليمية".

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