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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٠٦ م

بزشكيان يعرب عن تعازيه بوفاة أول مؤسس لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

بزشكيان يعرب عن تعازيه بوفاة أول مؤسس لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية

أعرب الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، عن تعازيه لوفاة أول مؤسس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الدكتور "أكبر اعتماد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال في رسالة تعزية بوفاة أول رئيس لمنظمة الطاقة الذرية: "لا شك أن الخدمات القيمة التي قدمها هذا العالم الذي اتخذ خطوات فعالة في تطوير التكنولوجيا النووية والاستقلال العلمي والصناعي للبلاد بروح المسؤولية، مهدت الطريق للتقدم في هذا المجال الاستراتيجي".

وأعرب بزشكيان عن تعازيه للمجتمع العلمي في البلاد وجميع الأطراف المعنية وخاصة عائلة الفقيد ودعا الله سبحانه و تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1956628
شیرین سماره

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