ممثل حماس في ايران: لا بد من إعلان الجهاد العام في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه وفي ندوة عقدت حول الاستراتيجيات الجديدة للكيان الصهيوني وضرورة مواجهته، بحضور خبراء وإعلاميين، في مقر جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني، قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خالد القدومي: اليوم، مضى نحو 16 شهراً على بدء الحرب على غزة، وقد انكشف الوجه القبيح والكريه للمجرمين الصهاينة بشكل كامل.

واضاف: "إن هذه الحرب جرت بالكامل بضوء أخضر وتواطؤ من أميركا والدول الغربية الأخرى، مما جعلها معركة بين الحق والباطل".

وأضاف ممثل حماس في طهران: "ان عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة بلغ لغاية الان نحو 165 ألفا ، وعدد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني يتزايد كل يوم".

وقال القدومي: ان الدمار قد اتسع أكثر من ذي قبل، وفي الظروف الحالية حتى كلمة كارثة أصبحت صغيرة جدا لوصف وتبيين الأوضاع في غزة".

وأكد: "أن كل الفلسطينيين حتى الذين يعيشون في الخيام وليس لديهم مأوى يؤكدون أنهم لا يريدون وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى إلا بوقف الاعتداءات بشكل كامل وانسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من غزة تماما، وهذا هو صوت كل أبناء غزة في الوضع الراهن".

وقال ممثل حماس: "نعتقد أن أي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني غير قابل للتنفيذ، والمقاومة الفلسطينية مستعدة تماما لخياري الحرب والسلام".

وتابع القدومي بالإشارة إلى المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة بالقوة، وأضاف: "مبدأ آخر لدى الصهاينة لاستكمال انهاء القضية الفلسطينية هو طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم بالقوة".

وأضاف: إن الكاتب الفلسطيني الكبير عبد الوهاب المسيري قال يوما ما إن هناك سببين لبقاء الكيان الصهيوني؛ الاول الدعم الواسع من الدول الغربية، والثاني تقاعس الدول العربية وعدم دعمها لفلسطين.

وأضاف ممثل حماس في طهران: "إن القضية الثالثة التي نشهدها في الضفة الغربية هي بناء المستوطنات من قبل الكيان الصهيوني وتحويل المدن الفلسطينية الكبرى مثل رام الله ونابلس وغيرها من المدن إلى مناطق مماثلة لقطاع غزة، مع تطويق حدودها ومراقبة أي حركة على مداخلها بشكل صارم".

وقال القدومي: "أن الوضع اليوم تجاوز مجرد الإعلان عن دعم غزة، ولا بد من إعلان الجهاد العام في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين".