انتهاکات المسجد الأقصى واستمرار العمليات الصهيونية في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن القدس الاخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت الليلة الماضية واليوم، اعتداءاتها على مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين وأصابت آخرين خلال هذه العمليات.

كما حاول المستوطنون الصهاينة قبل لحظات انتهاک المسجد الأقصى مجددا واقتحموا هذا المكان المقدس.

وهاجمت قوات الاحتلال الصهيوني منطقة عرابة في مدينة جنين، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت شابين فلسطينيين. وفي منطقة كفر دان غرب مدينة جنين، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين الفلسطينيين أيضا.

وفي رام الله، استهدف جيش الاحتلال منطقة العمارة بهجماته المكثفة، وحولها إلى قاعدة عسكرية. وفي نابلس، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجزء القديم من المدينة، وانتشر عناصر جيش الاحتلال في مناطق متفرقة.

وفي مدينة طولكرم، أصيب شاب فلسطيني، جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه. وفي الخليل، أفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اختطفوا شابين فلسطينيين. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً شمال شرق المدينة.

/انتهد/