ايران وروسيا يؤكدان على تطوير التعاون التكنولوجي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص للرئيس الروسي في شؤون العلوم والتكنولوجيا "أندره فورسنکو" عقد، اليوم السبت، لقاء مع مساعد الرئيس الإيراني للعلوم والتکنولوجیا والاقتصاد القائم على المعرفة "حسين أفشين".

وتبادل الجانبان، في هذا اللقاء، وجهات النظر حول توسيع التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وكيفية استخدامها بمختلف الصناعات.

الى ذلك مساعد الرئيس الايراني : نحن نفضل الأهداف قصيرة المدى ذات النتائج المؤكدة، على الأهداف طويلة المدى ذات النتائج غير المؤكدة.

وبدوره تطلع المساعد الخاص للرئيس الروسي في شؤون العلوم والتكنولوجيا، بأن مستقبل التعاون بين إيران وروسيا سيتبلور من خلال التركيز على التقنيات الجديدة.