مدير المستشفيات الميدانية بغزة: المجاعة قادمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المركز الفلسطيني للأعلام، قال الهمص، في تصريحات صحفية يوم الأحد، أن “المجاعة قادمة لا محالة في القطاع ولا حيلة لنا”، متابعًا: “فلا يتوفر حليب صناعي للأطفال ولا أدوية للنساء الحوامل”.

وشدد الهمص على أن رسالته للعالم أجمع، إيقاف حرب الإبادة والتجويع، مردفاً: “نريد أن نعيش بسلام شأننا شأن أي شعب في العالم كله”.

وفي سياق منفصل، أشار الهمص إلى أن كمية الوقود في المستشفيات لا تكفي سوى لثلاثة أيام.

وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن “قطاع غزة على شفا الموت الجماعي، نتيجة اتساع المجاعة”.

وقال المكتب، إن “المجاعة تتسع، وأكثر من مليون طفل أصبحوا في بؤرة الخطر والقطاعات الحيوية تنهار وسط حصار خانق وصمت دوليٍ مخزٍ”.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

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