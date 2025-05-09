شاهد..لقطات جوية للحضور الجماهيري الحاشد في حفل ذكرى مولد الامام الرضا(ع)

شاهد في هذا الفيديو صورا جوية للحضور الجماهيري الحاشد في حفل ذكرى مولد الامام الرضا(ع) بطهران العاصمة.