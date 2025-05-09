https://ar.mehrnews.com/news/1957743/ ٠٩/٠٥/٢٠٢٥، ١٠:٠١ م رمز الخبر 1957743 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٩/٠٥/٢٠٢٥، ١٠:٠١ م شاهد..لقطات جوية للحضور الجماهيري الحاشد في حفل ذكرى مولد الامام الرضا(ع) شاهد في هذا الفيديو صورا جوية للحضور الجماهيري الحاشد في حفل ذكرى مولد الامام الرضا(ع) بطهران العاصمة. تحميل 2 MB رمز الخبر 1957743 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة فيديو.. إضاءة ساحة وليعصر في طهران خلال الاحتفال الكبير لذكرى مولد الإمام الرضا(ع) شاهد..مروحیة ترش بالزهور من سماء طهران في حفل ذكرى مولد الامام الرضا سمات الامام الرضا ذكرى ولادة الامام الرضا مولد الامام الرضا علية السلام حفل ذكرى مولد الامام الرضا حفل ميلاد الامام الرضا في طهران
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