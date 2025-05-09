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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠١ م

شاهد..لقطات جوية للحضور الجماهيري الحاشد في حفل ذكرى مولد الامام الرضا(ع)

شاهد..لقطات جوية للحضور الجماهيري الحاشد في حفل ذكرى مولد الامام الرضا(ع)

شاهد في هذا الفيديو صورا جوية للحضور الجماهيري الحاشد في حفل ذكرى مولد الامام الرضا(ع) بطهران العاصمة.

تحميل 2 MB

رمز الخبر 1957743
جواد ماستری فراهانی

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