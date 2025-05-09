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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:١٠ م

شاهد..مروحیة ترش بالزهور من سماء طهران في حفل ذكرى مولد الامام الرضا

شاهد..مروحیة ترش بالزهور من سماء طهران في حفل ذكرى مولد الامام الرضا

رشت مروحية اليوم بالزهور من سماء طهران في حفل ذكرى مولد الامام الرضا.

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رمز الخبر 1957736
جواد ماستری فراهانی

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