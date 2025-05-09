https://ar.mehrnews.com/news/1957736/ ٠٩/٠٥/٢٠٢٥، ٦:١٠ م رمز الخبر 1957736 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٩/٠٥/٢٠٢٥، ٦:١٠ م شاهد..مروحیة ترش بالزهور من سماء طهران في حفل ذكرى مولد الامام الرضا رشت مروحية اليوم بالزهور من سماء طهران في حفل ذكرى مولد الامام الرضا. تحميل 5 MB رمز الخبر 1957736 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة بالفيديو...مشاهد من حفل ذكرى مولد الإمام الرضا(ع) في طهران العميد نقدي: اجتماع محبي الامام الرضا(ع) في ذكرى ميلاده رمز للوحدة والتضامن بين الأمة الإيرانية سمات ذكرى مولد الامام علي الامام الرضا حفل ذكرى مولد الامام الرضا طهران العاصمة
تعليقك