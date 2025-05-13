المديرين العامين لوزارتي خارجية إيران وتركيا یجتمعان في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى في هذا اللقاء الذي عقد يوم الاثنين بحضور السفير التركي لدى طهران حجابي غيرلنجيتش، استعراض آخر تطورات العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

ومن بين المواضيع التي ناقشها الطرفان تعزيز العلاقات التجارية والمصرفية والسياحية والبرلمانية وتحسين أمن الحدود وزيادة التعاون القضائي والقنصلي والعلمي والأكاديمي والبيئي.

وفي هذا اللقاء شكر حيدري الحكومة التركية على موافقتها على افتتاح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة وان، ودعا إلى الإسراع في حل بعض المشاكل التي يعاني منها عدد من المواطنين الإيرانيين في تركيا.

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