القوات اليمنية تستهدف مطار 'بن غوريون' بصاروخين بالستيين وطائرة مسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت القوات المسلحة في بيان أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد "بن غورويون"، في يافا المحتلة بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 والآخر ذو الفقار.

وأكد البيان أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة الملاحة في المطار لقرابة الساعة.

وأفاد بأن سلاح الجو المسير نفذ صباح أمس، عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" بطائرة مسيرة نوع يافا.

وجددت القوات المسلحة دعوتها لأبناء الأمة لإنقاذ مليوني مسلم في غزة من خطر الإبادة الجماعية والمجاعة.

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