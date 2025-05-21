  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٦ م

بيان البرلمان ضد أميركا: لن نتنازل عن الحقوق النووية للشعب الإيراني

بيان البرلمان ضد أميركا: لن نتنازل عن الحقوق النووية للشعب الإيراني

أصدر أعضاء مجلس النواب بيانا ضد السياسات التدخلية الأميركية ودافعوا عن الحقوق النووية للأمة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثلي مجلس الشورى الإسلامي أصدروا في الجلسة المفتوحة اليوم بيانا قويا ضد السياسات التدخلية الأميركية، بينما دافعوا عن الحقوق النووية للأمة الإيرانية، واتهموا الولايات المتحدة بالانحدار السياسي ودعم الإرهاب وارتكاب جرائم واسعة النطاق.

واشاروا فی البیان الی تراجع وضعف وهشاشة النظام الأمريكي ودافعوا عن حق ايران لاستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في البلاد.

وفي ختام قراءة هذا البيان، ردد النواب شعارات مثل "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، مؤكدين عزمهم القوي على مواجهة التجاوزات.

/انتهى/

رمز الخبر 1958285

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات