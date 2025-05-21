بيان البرلمان ضد أميركا: لن نتنازل عن الحقوق النووية للشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثلي مجلس الشورى الإسلامي أصدروا في الجلسة المفتوحة اليوم بيانا قويا ضد السياسات التدخلية الأميركية، بينما دافعوا عن الحقوق النووية للأمة الإيرانية، واتهموا الولايات المتحدة بالانحدار السياسي ودعم الإرهاب وارتكاب جرائم واسعة النطاق.

واشاروا فی البیان الی تراجع وضعف وهشاشة النظام الأمريكي ودافعوا عن حق ايران لاستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في البلاد.

وفي ختام قراءة هذا البيان، ردد النواب شعارات مثل "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، مؤكدين عزمهم القوي على مواجهة التجاوزات.

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