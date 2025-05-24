مسؤول أمريكي: المفاوضات مع إيران كانت بناءة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، فقد عُقدت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان في العاصمة الإيطالية روما.

شارك في هذه الجولة من المفاوضات ستيف ويتكوف، الممثل الخاص لحكومة ترامب، ومايكل أنتون، مدير التخطيط السياسي في البيت الأبيض، بحضور عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى حضر المفاوضات في روما، وفضل عدم الكشف عن اسمه، للجزيرة: "كانت المفاوضات اليوم بناءة، وقد أحرزنا تقدمًا أكبر، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به."

وأشار إلى أن واشنطن وطهران اتفقتا على الاجتماع مرة أخرى قريبًا، معربًا عن شكره للشركاء العمانيين على تسهيلهم المستمر لهذا اللقاء.

وادعى هذا المسؤول الأمريكي أن المفاوضات في روما كانت مباشرة وغير مباشرة في آن واحد، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.

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