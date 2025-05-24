  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٦:٠٨ م

وزير الطاقة الايرانية: نجري مشاورات مع قطر والامارات وعمان لزيادة تبادلات الطاقة الكهربائية

وزير الطاقة الايرانية: نجري مشاورات مع قطر والامارات وعمان لزيادة تبادلات الطاقة الكهربائية

صرّح وزير الطاقة الإيراني "عباس علي آبادي"، أن مشاورات مكثفة جارية مع دول قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، لزيادة تبادلات الطاقة الكهربائية وتعزيز وتطوير التبادلات عبر الحدود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "علي آبادي" في تصريح له اليوم السبت، أن إيران تتبادل الكهرباء مع جميع الدول التي تشترك معها في حدود برية؛ مردفا : التبادلات عبر الحدود مع الدول المجاورة تجري حاليا مع تركمانستان وأرمينيا، اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر من واردات الكهرباء، وكذلك مع العراق وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان.

وتابع : نعتبر التعاون مع الدول الأخرى مفيدا وضروريا ولازما ونسعى من خلال زيادة القصور الذاتي للشبكة والحفاظ على التوازن في الربط الكهربائي مع دول المنطقة، إلى تجنب الحوادث مثل انهيار الشبكة الذي شوهد في بعض الدول الأوروبية مثل اسبانيا، ولذلك تجري حاليا مشاورات مكثفة مع دول قطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان بهدف زيادة تبادلات الطاقة الكهربائية وتعزيز وتطوير التبادلات عبر الحدود المشتركة.

رمز الخبر 1958398

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات