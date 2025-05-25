شمخاني: تم إسكات صوت التهديدات الصادرة عن واشنطن بشكل كامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب علي شمخاني على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد التصريحات الواضحة والاستراتيجية لقائد الثورة الموجهة للولايات المتحدة وتأكيده على سياسات إيران المستقلة في برنامجها النووي السلمي، تم إسكات صوت التهديدات من واشنطن بشكل كامل!". إن الحزم والقدرة المنطقية جعلت لغة الضغط غير فعالة.