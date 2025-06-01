لبنان: شهيد وجريح في اعتداءات إسرائيلية على الجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الوزارة إصابة شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بيت ليف قضاء بنت جبيل في الجنوب.

وبالتزامن مع هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان، أكدت مصادر مطلعة أنّ قوة للاحتلال تقدمت من موقع "العباد" وأطلقت الرصاص قرب مواطن وزوجته كانوا يتفقدون منزلهما في الحي الشرقي لبلدة حولا الجنوبية، من دون إصابتهما.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وقبل يومين، التقى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، المنسّقة ‏الخاصة للأمم ‏المتحدة في لبنان، جينين بلاسخارت.

وبحث اللقاء المستجدّات على طول "الخط الأزرق"، والاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكرّرة على لبنان، ومخاطر التصعيد المحتمل، وضرورة الالتزام والتقيّد بالقرار ‏الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة.‏

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