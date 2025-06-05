اللواء سلامي: مستعدون لمواجهة أي سيناريو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أجرت شبكة الميادين مقابلة مع القائد العام للحرس الثوري الاسلامي حسين سلامي لمعرفة رأيه بشأن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، والتهديدات الفارغة التي يطلقها زعماء الكيان الصهيوني ضد إيران، وغيرها من القضايا المهمة.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإسلامي لشبكة الميادين: "إيران مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو"، وأكد تصميم الجمهورية الإسلامية على حماية حقوق الشعب الإيراني واستقلال البلاد.

وفي إشارة إلى تهديدات الكيان الصهيوني، أضاف: "أهداف النظام الإسرائيلي ستكون هي نفسها التي سيتم تدميرها.. الصهاينة يعرفون جيدًا ما هي قدراتنا'.

وحذر اللواء سلامي أيضا من أن أي طرف يشارك في هجوم محتمل على إيران سيندم، ووعد بأن رد إيران "سيكون أقوى وأوسع نطاقا من الرد في عمليتي الوعد الصادق 1 و2".

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