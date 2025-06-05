  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٠٩ ص

اللواء سلامي: مستعدون لمواجهة أي سيناريو

اللواء سلامي: مستعدون لمواجهة أي سيناريو

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، اللواء حسين سلامي أن إيران مستعدة تماما للتعامل مع أي سيناريو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أجرت شبكة الميادين مقابلة مع القائد العام للحرس الثوري الاسلامي حسين سلامي لمعرفة رأيه بشأن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، والتهديدات الفارغة التي يطلقها زعماء الكيان الصهيوني ضد إيران، وغيرها من القضايا المهمة.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإسلامي لشبكة الميادين: "إيران مستعدة بالكامل لمواجهة أي سيناريو"، وأكد تصميم الجمهورية الإسلامية على حماية حقوق الشعب الإيراني واستقلال البلاد.

وفي إشارة إلى تهديدات الكيان الصهيوني، أضاف: "أهداف النظام الإسرائيلي ستكون هي نفسها التي سيتم تدميرها.. الصهاينة يعرفون جيدًا ما هي قدراتنا'.

وحذر اللواء سلامي أيضا من أن أي طرف يشارك في هجوم محتمل على إيران سيندم، ووعد بأن رد إيران "سيكون أقوى وأوسع نطاقا من الرد في عمليتي الوعد الصادق 1 و2".

/انتهى/

رمز الخبر 1958863
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات