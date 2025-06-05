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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٢٨ م

بالصور والفيديو..لحظات من قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران

بالصور والفيديو..لحظات من قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران

شاهد لحظات مثيرة من قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة في انحاء ايران الاسلامية.

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رمز الخبر 1958884
جواد ماستری فراهانی

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