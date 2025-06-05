https://ar.mehrnews.com/news/1958884/ ٠٥/٠٦/٢٠٢٥، ٥:٢٨ م رمز الخبر 1958884 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٥/٠٦/٢٠٢٥، ٥:٢٨ م بالصور والفيديو..لحظات من قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران شاهد لحظات مثيرة من قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة في انحاء ايران الاسلامية. تحميل 2 MB قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران رمز الخبر 1958884 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة الرئيسان الايراني والكازاخستاني يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الاضحى الرئيسان الإيراني والطاجيكي يؤكدان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتنفيذ الاتفاقيات قائد الثورة: العالم الإسلامي بحاجة إلى تطبيق دروس الحج لوقف مآسي غزة سمات دعا عرفة دعاء عرفة دعاء يوم عرفة عيد الاضحى
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