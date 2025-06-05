بالصور والفيديو..لحظات من قراءة دعاء يوم عرفة في مختلف أنحاء إيران

شاهد لحظات مثيرة من قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة في انحاء ايران الاسلامية.