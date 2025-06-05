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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٧ م

الرئيسان الإيراني والطاجيكي يؤكدان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتنفيذ الاتفاقيات

الرئيسان الإيراني والطاجيكي يؤكدان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتنفيذ الاتفاقيات

أكد رئيسا إيران وطاجيكستان، في اتصال هاتفي، على تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة والقواسم الثقافية المشتركة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه هنأ مسعود بزشكيان حكومة وشعب طاجيكستان الشقيقة والمتساوية ثقافيًا بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس (6 يونيو).

وفي هذا الاتصال الودي، أشار الرئيس إلى العلاقات التاريخية والثقافية واللغوية بين البلدين، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية المنشودة. وأعرب عن تقديره للاستضافة الكريمة والتحضيرات لزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف إلى دوشنبه، وكذلك الاتفاقيات المثمرة التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة، وأعرب عن أمله في أن يؤدي التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقيات إلى تعميق العلاقات وتوسيع التعاون الاستراتيجي وضمان المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان عن سروره بالمحادثة مع الدكتور بزشكيان وشكره على رسالة التهنئة والمودة، وهنأ بدوره حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، ودعا الله تعالى أن يمنّ بالخير والبركات على الأمة الإسلامية، وخاصة الشعبين الصديقين والشقيقين إيران وطاجيكستان.

كما أكد رئيس طاجيكستان على القواسم التاريخية والثقافية العميقة والتوجه المتنامي للعلاقات بين البلدين، والعزم الراسخ لكبار المسؤولين في إيران وطاجيكستان على تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1958871

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