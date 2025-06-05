الرئيسان الايراني والكازاخستاني يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الاضحى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هنأ الدكتور مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عصر اليوم الخميس، حكومة وشعب كازاخستان الصديقة والشقيقة بهذه المناسبة الإسلامية المباركة.

ووصف الرئيس الايراني مؤتمر الحج الإبراهيمي وعيد الأضحى بأنهما رمزان للوحدة والتعاطف والتماسك للأمة الإسلامية، وقال: "بناء على التعاليم المستنيرة للدين الإسلامي، فإننا نعتبر جميع الدول الإسلامية، وخاصة كازاخستان، إخوتنا، ونأمل أن تتعزز بفضل هذه المناسبة العظيمة روابط الأخوة بين دولنا بشكل أكبر".

كما دعا الدكتور بزشكيان الله تعالى بالصحة والبركات والسلام والأمن لجميع المسلمين في العالم وخاصة دولتي إيران وكازاخستان.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، بدورره أعرب رئيس كازاخستان عن امتنانه للتهاني الصادقة من الرئيس الإيراني، وبينما رد تبادل عيد الأضحى المبارك لحكومة وشعب إيران، تمنى السلام والهدوء والرخاء لجميع المسلمين، وخاصة شعب إيران وكازاخستان.

وتابع قاسم جومارت توكاييف، واصفاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها دولة مهمة وشقيقة بالنسبة لكازاخستان، وفي إشارة إلى تخطيط وفد رفيع المستوى من المسؤولين الكازاخستانيين لزيارة طهران في المستقبل القريب، اعتبر هذه الزيارة علامة واضحة على تصميم بلاده على تعزيز وتوسيع العلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأخيراً، دعا رئيس كازاخستان الدكتور بزشكيان للقيام بزيارة رسمية إلى كازاخستان.

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