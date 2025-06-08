وزارة الصحة: ​​غزة على شفا الموت الجماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام وزارة الصحة في غزة اعلن أن سكان غزة على حافة الموت الجماعي وأن عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي تجري في هذه المناطق.

وبحسب هذا التقرير فإن التطهير العرقي في غزة يتم على يد المحتلين لأغراض عسكرية ولإقامة المستوطنات الصهيونية.

وذكر البيان أن مستشفيات غزة أصبحت بلا أدوية ولا كهرباء، وأن كمية الوقود المخزنة لا تكفي لاستمرار تشغيل هذه المستشفيات.

وذكر التقرير أن الاحتلال دمر بشكل متعمد المنشآت الصحية في غزة، ويستخدم هذه العملية لإجبار السكان على مغادرة القطاع.

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