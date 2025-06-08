  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٠٣ ص

وزارة الصحة: ​​غزة على شفا الموت الجماعي

وزارة الصحة: ​​غزة على شفا الموت الجماعي

أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة أن المنطقة تشهد إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً وهي على حافة الموت التدريجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير عام وزارة الصحة في غزة اعلن أن سكان غزة على حافة الموت الجماعي وأن عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي تجري في هذه المناطق.

وبحسب هذا التقرير فإن التطهير العرقي في غزة يتم على يد المحتلين لأغراض عسكرية ولإقامة المستوطنات الصهيونية.

وذكر البيان أن مستشفيات غزة أصبحت بلا أدوية ولا كهرباء، وأن كمية الوقود المخزنة لا تكفي لاستمرار تشغيل هذه المستشفيات.

وذكر التقرير أن الاحتلال دمر بشكل متعمد المنشآت الصحية في غزة، ويستخدم هذه العملية لإجبار السكان على مغادرة القطاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1958961
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات