سلامي: التعبئة هي القوة الاستثنائية التي يمتلكها الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للحرس الثوري اللواء "حسين سلامي"، قال في مجمع قادة التعبئة النبي محمد (ص): مع قوات التعبئة تتغير موازين القوى ضد جميع الأعداء ومعكم، أيها الباسيج،تصبح المستحيلات ممكنة. قوات التعبئة هي الظاهرة الأبرز في العالم. قوات التعبئة قوة استثنائية منحها الله لهذا الشعب.

وأضاف سواء كان الجيش الأميركي أكبر أو أصغر، فإنه قابل للزوال بينما قوات التعبئة تزداد بدلا من أن تتناقص مع تعمق المعارك.

وتابع كلما زاد الخطر، ازدادت ثقة قوات التعبئة وبهجتهم وقوتهم. وكلما اقتربوا من العدو، ازدادوا شجاعة. هذه الصفة لا توجد إلا في قوات التعبئة.

ولفت إلى أنه في منطق قوات التعبئة لا وجود لغلبة العدو عليهم، وقوة الباسيج تستمد ما ذكره القرآن الكريم.

وتابع الباسيج مصدر ومظهر الشرف الإلهي، فأفعاله مُشرِّفة، وأخلاقه شريفة. الشريف من لا يرضى بالذل، ولا يستسلم، ولا يُهزم.

وقال في الدفاع المقدس، سجّلتم صفحة مشرفة بدفاعكم وبحضوركم المُضحّي وانتصاراتكم على جميع الأعداء، كبارا وصغارا. انتصارات قوات التعبئة واضحةٌ وملموسة، ونراها جليةً.

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