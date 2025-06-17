ايرواني: الجمهورية الاسلامية استخدمت حقها الأصيل في الدفاع المشروع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن إيرواني، حذّر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردّد لحظة في الدفاع عن سيادتها، وسلامة أراضيها، وشعبها.

وأشار إلى الاعتداء الأخير الذي شنّه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، واصفًا إياه بأنه انتهاكٌ صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي، وأضاف: "هذه الهجمات الإرهابية المتكررة استهدفت البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذا استمرت، فقد تؤدي إلى عواقب كارثية".

وأوضح أن إيران، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، استخدمت حقها الأصيل في الدفاع المشروع، وأضاف: "ردّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان دفاعيًا بحتًا، ومحدودًا، ومتناسبًا، واستهدف فقط الأهداف العسكرية والاقتصادية ذات الصلة بالعدوان".

وشدّد إيرواني على أن إيران لم تكن البادئة بالحرب، بل إن الكيان الصهيوني هو من بدأ هذا المسار بضوءٍ أخضر من أمريكا، مضيفًا: "الادعاء الإسرائيلي بالدفاع الوقائي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وإذا ما تمّ تطبيع هذا الخطاب، فسيُقوّض أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وهو حظر استخدام القوة".

وانتقد السياسات المزدوجة لبعض الدول الغربية، كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، قائلاً: "التجارب المريرة في غزة ولبنان وسوريا واليمن أثبتت مرة أخرى أن مجلس الأمن قد فشل في أداء أبسط مهامه، ولم يتمكن من كبح المعتدي".

وفي ختام كلمته، حذر إيرواني قائلاً: "إذا لم يتخذ مجلس الأمن إجراءً حاسمًا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل بكل حزم الدفاع عن شعبها وأرضها. هذا ليس فقط حقنا، بل هو مسؤوليتنا".