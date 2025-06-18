https://ar.mehrnews.com/news/1959520/ ١٨/٠٦/٢٠٢٥، ١٠:٥٦ ص رمز الخبر 1959520 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٨/٠٦/٢٠٢٥، ١٠:٥٦ ص فيديو..القوات الايرانية تسقط طائرة هيرمس المتقدمة للعدو في أصفهان اسقط الدفاع الجوي الايراني الليلة طائرة متقدمة للعدو الصهيوني من طراز هيرمس في اصفهان. تحميل 33 MB رمز الخبر 1959520 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة الشهيد العميد حاجي زاده قبل استشهاده: حتى لو قصفنا إسرائيل يوميًا لمدة عامين، فلن تنفد صواريخنا وسائل إعلام صهيونية: الصواريخ الإيرانية ألحقت أضرارا لا يمكن إصلاحها بمعهد وايزمان عمليات ضاربة للقوات الأمنية في مدينة ري سمات العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني هرميس
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