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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٦ ص

فيديو..القوات الايرانية تسقط طائرة هيرمس المتقدمة للعدو في أصفهان

فيديو..القوات الايرانية تسقط طائرة هيرمس المتقدمة للعدو في أصفهان

اسقط الدفاع الجوي الايراني الليلة طائرة متقدمة للعدو الصهيوني من طراز هيرمس في اصفهان.

تحميل 33 MB

رمز الخبر 1959520
جواد ماستری فراهانی

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