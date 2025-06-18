وسائل إعلام صهيونية: الصواريخ الإيرانية ألحقت أضرارا لا يمكن إصلاحها بمعهد وايزمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعترفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن الصاروخ الإيراني الذي أصاب معهد وايزمان للعلوم في رحوفوت في وقت سابق من هذا الأسبوع تسبب في أضرار جسيمة.

ويعتبر مركز وايزمان أحد أهم المراكز العلمية في إسرائيل، ويشارك في البرامج العسكرية للنظام.

وتعرضت الأبحاث التي كانت على وشك الدخول في التجارب السريرية للضرر، كما فُقدت عينات قيمة تم جمعها من مختلف أنحاء العالم، وأصبحت المعدات الدقيقة التي تم طلبها خصيصا غير صالحة للاستخدام. بعض هذا الضرر لا يمكن إصلاحه وبعضه الآخر يمكن إصلاحه، ولكن الوقت الضائع والتحقيقات المتأخرة لها تأثير عميق.

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