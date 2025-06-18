عمليات ضاربة للقوات الأمنية في مدينة ري

أفادت وكالة مهر للأنباء، بدأت الاشتباكات في الساعة الثالثة والنصف صباحًا واستمرت حوالي نصف ساعة، حيث انطلقت من شارع خان "محمدي"، أحد الشوارع المؤدية إلى شارع "فدائيان إسلام" والساحة الرئيسية في مدينة ري.

كان الطرفان في الاشتباك مزودين بأسلحة آلية، حيث كانت الطلقات تُطلق بشكل فردي، على الرغم من سماع بعض رشقات نارية. وكان كلا الجانبين يطلقان النار، بينما كانت أصوات القوات الأمنية تُسمع وهي تُبلغ بعضها البعض عن مواقع اختباء الأفراد المطلوبين، قبل أن تُستأنف عمليات إطلاق النار.

بعد انتهاء الاشتباكات الأولية، سُمعت أصوات متواصلة للدراجات النارية، مما يشير إلى احتمال اعتقال أو مقتل بعض أعضاء فريق التخريب. وقد أفاد بعض الشهود برؤية سيارة من طراز بيجو ودراجة نارية تهرب من موقع الاشتباك.

امتدت الاشتباكات إلى شارع فدائيان إسلام، حيث استمرت أصوات الرشقات النارية. ومع تزايد أصوات الدراجات النارية، يبدو أن الاشتباكات انتقلت إلى منطقة أبعد من ساحة مدينة ري.

ويُقال إن هذا الفريق كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة، لكن بفضل يقظة القوات الأمنية والاستخباراتية، تم إحباط مخططهم في مراحله الأولى.

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