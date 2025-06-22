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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٥٦ ص

اول فيديو عن فوردو بعد اعلان ترامب لقصفها

اول فيديو عن فوردو بعد اعلان ترامب لقصفها

شاهد في هذا الفيديو مشاهد عن محيط منشأة فوردو النووية بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لقصفها.

تحميل 6 MB

رمز الخبر 1959717
جواد ماستری فراهانی

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