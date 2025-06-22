https://ar.mehrnews.com/news/1959717/ ٢٢/٠٦/٢٠٢٥، ٥:٥٦ ص رمز الخبر 1959717 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٢/٠٦/٢٠٢٥، ٥:٥٦ ص اول فيديو عن فوردو بعد اعلان ترامب لقصفها شاهد في هذا الفيديو مشاهد عن محيط منشأة فوردو النووية بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لقصفها. تحميل 6 MB رمز الخبر 1959717 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة المجرم ترامب: نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران رئيس أركان القوات المسلحة في إيران يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني تفغیل الدفاعات الجوية في عدة مدن ايرانية الحرس الثوري: استهدفنا 14 نقطة استراتيجية في إسرائيل خلال الموجة الثامنة عشرة من "الوعد الصادق" سمات اسرائيل فوردو الكيان الصهيوني الاحتلال الاسرائيلي دونالد ترامب
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