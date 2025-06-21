الحرس الثوري: استهدفنا 14 نقطة استراتيجية في إسرائيل خلال الموجة الثامنة عشرة من "الوعد الصادق"



وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الحرس الثوري أعلن أن الموجة التاسعة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" قد بدأت قبل ساعات، وشهدت إطلاقاً واسعاً لطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية باتجاه أهداف استراتيجية في عمق الأراضي المحتلة، من شمالها إلى جنوبها.



وأضاف: "هذه العملية، بإذن الله، ستكون ممتدة ومتواصلة، وستؤدي إلى اختلال توازن العدو وزعزعة استقراره العسكري".



وأعلن المتحدث باسم الحرس الثوري ونائب قسم العلاقات العامة في قوات حرس الثورة الإسلامية، العميد نائيني، أن موجة القصف الصاروخي الثامنة عشرة على الأراضي المحتلة أسفرت عن إصابة ناجحة لـ14 موقعاً عسكرياً استراتيجياً في مدينتي حيفا وتل أبيب.



وأوضح أن برج "Sail Tower" (برج الشراع) الواقع في مركز مدينة حيفا، والذي يضم مكتب شركة الذكاء الاصطناعي AI12 Labs وعددًا من شركات البرمجيات المرتبطة بوزارة الحرب الصهيونية، كان من بين الأهداف التي تم قصفها بصاروخ بعيد المدى من طراز "قدر F".



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