رئيس أركان القوات المسلحة في إيران يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة اللواء عبد الرحيم الموسوي للشعب الإيراني: "أثبت الشعب الإيراني البطل، صانع الملاحم، الشجاع والمسلم عبر التاريخ أنه لا يستسلم أمام أي عدوان، وأنه وقف بكل قوته في وجه هجمات الكيان الصهيوني الوحشي حتى ندم العدو، ولا شك أن الأجيال القادمة ستروي بفخر قصة شجاعتكم وتضحياتكم، أنتم الشعب القوي، وأبناء إيران الذين لا يُقهَرون في القوات المسلحة".



وأضاف اللواء الموسوي: "وإني، إذ أُجلّ عائلات الشهداء الكريمة والعزيزة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، أُعرب عن امتناني للتلاحم الوطني، والتآزر، والمشاركة الفاعلة منكم، أيها الشعب الواعي الذي يعرف قدر الزمن، وخاصة في المسيرة المهيبة ليوم "جمعة الغضب والنصر"، وللدفاع الكاسر لهيبة العدو الذي خاضه أبناؤكم في القوات المسلحة، من حرس ثوري، وجيش، وموظفي وزارة الدفاع، وقوات الأمن، وحرس الحدود، والبسيج الشجعان، وجنود الإمام المهدي المجهولين، وعائلاتهم الصابرة، وأسجد شكرًا لله العلي القدير".

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