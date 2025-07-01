مصدر إيراني : الصراع المحتمل القادم سيكون آخر حرب لإسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء وفي إشارة إلى حرب الـ 12 يوماً المفروضة بين طهران وتل أبيب، نقلت "روسيا اليوم" عن مصدر إيراني تحذيره من أنه في حال تصاعد التوترات مجدداً، "ستكون الحرب القادمة آخر حرب لإسرائيل".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه خلال حرب الـ 12 يوماً، "اكتشفت إيران نقاط ضعف الكيان الصهيوني".

وأكدت "روسيا اليوم"، نقلاً عن المصدر، أن "الجمهورية الإسلامية لا تزال تمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ من الجيل الجديد"، وأنه في حال تصاعد التوترات مجدداً، "ستطلق مئات الصواريخ على الأقل على إسرائيل يومياً".

وأضاف المصدر أنه خلال الحرب الأخيرة، التي تشهد حالياً وقفاً لإطلاق النار، حددت إيران نقاط ضعف نظام الدفاع "القبة الحديدية" التابع لنظام بنيامين نتنياهو.