افتتاح سجل التعازي بشهداء العدوان الصهيواني على ايراني طوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه افتُتح سجل التعازي لشهداء الاعتداءات الصهيونية على شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطوكيو يومي الاثنين والثلاثاء.

وعلى مدار يومين، زار السفارة عددٌ كبيرٌ من المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والاقتصاديين اليابانيين، والسفراء والدبلوماسيين المقيمين، والمنظمات غير الحكومية المناهضة للقنبلة النووية، والمثقفين، وأساتذة الجامعات، ووسائل الإعلام، والشعب الياباني، ووقعوا على سجل التعازي تكريمًا لشهداء الوطن.

كما تلقت السفارة العديد من رسائل التعزية من مصادر رسمية وغير رسمية مختلفة.