تسليم رسالة خطية من عراقجي إلى وزير خارجية عُمان

سلم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عُمان رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، إلى نظيره العُماني بدر البوسعيدي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.