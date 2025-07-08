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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٨:٣٥ ص

تسليم رسالة خطية من عراقجي إلى وزير خارجية عُمان

تسليم رسالة خطية من عراقجي إلى وزير خارجية عُمان

سلم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عُمان رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، إلى نظيره العُماني بدر البوسعيدي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال لقاء السفير الإيراني مع وزير الخارجية العُماني، مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

/انتهى/

رمز الخبر 1960337

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