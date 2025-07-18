https://ar.mehrnews.com/news/1960692/ ١٨/٠٧/٢٠٢٥، ٩:٢٦ ص رمز الخبر 1960692 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ١٨/٠٧/٢٠٢٥، ٩:٢٦ ص بالصور.. رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور منزل الشهيد طهرانجي زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمدباقر قاليباف مساء أمس الخميس منزل العالم النووي الشهيد "محمد مهدي طهرانجي" لأداء واجب العزاء والتقى وتحدث مع عائلة هذا الشهيد الجليل. قاليباف يزور منزل الشهبد طهرانجي قاليباف يزور منزل الشهبد طهرانجي قاليباف يزور منزل الشهبد طهرانجي قاليباف يزور منزل الشهبد طهرانجي قاليباف يزور منزل الشهبد طهرانجي قاليباف يزور منزل الشهبد طهرانجي قاليباف يزور منزل الشهبد طهرانجي رمز الخبر 1960692 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة العميد "رادان" يلتقي مع عائلة الشهيد طهرانجي ممثلو طهران وبكين وموسكو يناقشون الهجوم الصهيوالامريكي على المنشآت النووية الإيرانية الرئيس بزشكيان يلتقى عائلة الحارس الشخصي الشهيد للعالم النووي الشهيد طهرانجي سمات محمد باقر قاليباف العالم النووي محمد مهدي طهرانجي العدوان الاسرائيلي الحرب الاسرائيلية على ايران
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