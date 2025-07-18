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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٩:٢٦ ص

بالصور.. رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور منزل الشهيد طهرانجي

بالصور.. رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور منزل الشهيد طهرانجي

زار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمدباقر قاليباف مساء أمس الخميس منزل العالم النووي الشهيد "محمد مهدي طهرانجي" لأداء واجب العزاء والتقى وتحدث مع عائلة هذا الشهيد الجليل.

رمز الخبر 1960692
جواد ماستری فراهانی

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