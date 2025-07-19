انشاء مؤسسة علمية وجائزة وطنية تحمل اسم الشهيد "طهرانجي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أحيا بيجن رنجبر، رئيس جامعة آزاد الإسلامية، في لقاء مع أعضاء مجلس إدارة جامعة آزاد العاصمة طهران، ذكرى الشهيد البروفيسور الدكتور محمد مهدي طهرانجي وقال: "كانت نظرة هذا الشهيد العظيم إلى التعليم العالي والثقافة وإدارة الجامعة نظرة عميقة ووطنية واستراتيجية شملت جميع أركان الجامعة الأساسية، بما في ذلك التعليم والبحث والتكنولوجيا والثقافة".

وأضاف: "لم يعتبر الدكتور طهرانجي الجامعة مجرد مكان للتعليم، بل مكانًا حقيقيًا للتعليم والتدريب وكان يرى أن الجامعة الإسلامية يجب أن تُعلّم طلابًا يختلفون في نظرتهم وأدائهم عن الأنظمة العلمانية، وأن ينموا وفقًا لقيم الجمهورية الإسلامية".

في إشارة إلى تعاونه الممتد لـ 34 عامًا مع البروفيسور شهيد طهرانجي، قال رئيس جامعة آزاد الإسلامية: "لقد كان نهجه الشمولي، وشجاعته في اتخاذ القرارات، ورؤيته التوحيدية للقضايا العلمية والثقافية والإدارية نموذجيًا. وكان يؤمن بأن الطالب الذي يحل مشكلة في المختبر، يكتشف في الواقع جزءًا من أسرار الخلق، وكانت هذه الرؤية الإلهية للعلم جوهر أنشطته".

وأكد رنجبر على مواصلة النهج الذي رسمه الشهيد طهرانجي، قائلًا: "نحن ملزمون بمواصلة مسيرته لتحقيق وثيقة تحول الجامعة وتميزها. لقد كان الدكتور طهرانجي وفيًا لهذه الوثيقة، ويتجلى جزء مهم من أسسه الفكرية في خارطة الطريق هذه".

كما أعلن قرار اجتماع مجلس إدارة جامعة آزاد الإسلامية بإنشاء "مؤسسة أستاذ الدكتور الشهيد طهرانجي العلمية"، وأضاف: "سيتم قريبًا اعتماد جائزة ومنحة دراسية باسمه، تُمنح للعلماء والباحثين والمفكرين البارزين في العلوم الأساسية على المستوى الوطني".

وأكد رنجبر أن الأستاذ الشهيد طهرانجي كرّس سبع سنوات من حياته للارتقاء العلمي والنوعي لجامعة آزاد الإسلامية، وأضاف: "سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أهداف ومبادئ الثورة الإسلامية، وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، وتحقيق الدبلوماسية العلمية الفاعلة".

هذا واستشهد الدكتور محمد مهدي طهرانجي خلال العدوان اللامشروع الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران الاسلامية الشهر الماضي.

/انتهى/