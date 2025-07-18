ممثلو طهران وبكين وموسكو يناقشون الهجوم الصهيوالامريكي على المنشآت النووية الإيرانية

وأفات وكالة مهر للأنباء، انه كتب ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي "X": تبادلنا وجهات النظر حول الوضع الحالي الذي نشأ نتيجة الهجمات غير القانونية وغير المسؤولة لإسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية (التي تقع تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

يذكر انه شن الكيان الصهيوني الشهر الماضي عدوانا غادرا وغيرقانونيا على ايران استهدف من خلاله المنشآت النووية والعسكرية والمدنية وكذلك القادة العسكريين والعلماء النوويين كما قتلو مئات المدنيين.

وشاركت الولايات المتحدة، في خطوة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وزعم دونالد ترامب، خلافا لاعترافات مؤسسات الاستخبارات الامريكية، أن ثلاثة مواقع نووية إيرانية تم تدميرها.

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