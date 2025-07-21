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٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:١١ م

قاليباف لحكام الدول الإسلامية: انهضوا لمساعدة أهل غزة

قاليباف لحكام الدول الإسلامية: انهضوا لمساعدة أهل غزة

في إشارة إلى الوضع المؤلم في غزة، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمدباقر قاليباف: يا حكام الدول الإسلامية! انهضوا لمساعدة أهل غزة؛ اكسروا الحصار، وأنهوا الصمت واللامبالاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، منشورا باللغة العربية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، كتب فيه: "أيها المسلمون! يا شعوب العالم! اليوم تحدث أكبر إبادة جماعية في التاريخ المعاصر. نظام الفصل العنصري الصهيوني المجرم عازم على تدمير جميع أهل غزة بالتجويع.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "يا حكام الدول الإسلامية! انهضوا لمساعدة أهل غزة؛ اكسروا الحصار، وأنهوا الصمت واللامبالاة."

واستخدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذا المقال هاشتاغ "غزة تموت جوعًا".

/انتهى/

رمز الخبر 1960797
جواد ماستری فراهانی

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