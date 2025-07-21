قاليباف لحكام الدول الإسلامية: انهضوا لمساعدة أهل غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، منشورا باللغة العربية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، كتب فيه: "أيها المسلمون! يا شعوب العالم! اليوم تحدث أكبر إبادة جماعية في التاريخ المعاصر. نظام الفصل العنصري الصهيوني المجرم عازم على تدمير جميع أهل غزة بالتجويع.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: "يا حكام الدول الإسلامية! انهضوا لمساعدة أهل غزة؛ اكسروا الحصار، وأنهوا الصمت واللامبالاة."

واستخدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي في هذا المقال هاشتاغ "غزة تموت جوعًا".

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