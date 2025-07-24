قاليباف: ايران من القوى الخمس العالمية الافضل في قوة الجو فضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال قاليباف في مراسم مرور اربعين يوما على شهداء الاقتدار لقوة الجو فضاء للحرس الثوري أن شهداء بمن فيهم حاجي زاده وباقري وطهرانجي ومنصوري نشاوا بين الشعب وصمودا من اجله.

واكد اننا نعتز بقدراتنا العسكرية والدفاعية والصاروخية، لكن جوهرة واساس قوة ايران الاسلامية نابعة من قلوب ابناء الشعب.

وأكد ان سبب معارضة أمريكا وبريطانيا والأعداء للجمهورية الإسلامية واضح: لأن الجمهورية الإسلامية رمزٌ لعزة إيران وقوتها وقدرتها ووحدتها والحفاظ على وحدة الوطن. وحسب بيان قائد الثورة الاسلامية، فإن الوطن والإسلام وجهان لعملة واحدة، والشعب الإيراني الباسل يقف في وجه الأعداء الانفصاليين.