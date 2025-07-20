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٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ٣:١٣ م

بكاميرا مريم سادات رحيم زاده؛

مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز

مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز

أُقيمت اليوم الاحد مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غلام حسين غيب برور، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في مقر أمن الإمام علي (ع) في شيراز.

رمز الخبر 1960772
جواد ماستری فراهانی

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