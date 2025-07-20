https://ar.mehrnews.com/news/1960772/ ٢٠/٠٧/٢٠٢٥، ٣:١٣ م رمز الخبر 1960772 مالتي مدیا الصور مالتي مدیا الصور ٢٠/٠٧/٢٠٢٥، ٣:١٣ م بكاميرا مريم سادات رحيم زاده؛ مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز أُقيمت اليوم الاحد مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غلام حسين غيب برور، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في مقر أمن الإمام علي (ع) في شيراز. مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء غيب برور في شيراز رمز الخبر 1960772 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة قائد الحرس الثوري يعزي باستشهاد العميد غيب برور استشهاد العميد غيب برور اثر مضاعفات اصابته كيميائيا في الحرب مع العراق العميد غيب برور: إلقاء آلاف القنابل على سكان غزة ليس النصر بل مؤشر على افلاس العدو سمات تشييع غلام حسين غيب برور شيراز الباسیج الحرس الثوري غيب برور العميد غيب برور
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