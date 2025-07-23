https://ar.mehrnews.com/news/1960861/ ٢٣/٠٧/٢٠٢٥، ١١:١٣ ص رمز الخبر 1960861 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٣/٠٧/٢٠٢٥، ١١:١٣ ص فيديو..امرأة استرالية تقوم بإحراق جواز سفرها الاسرائيلي نصرة لغزة قامت امرأة بإحراق جواز سفرها الإسرائيلي خلال تظاهرة أمام البرلمان الأسترالي نصرة لغزة ورفضاً لحرب الإبادة. تحميل 40 MB رمز الخبر 1960861 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة الرسام الايراني "روح الامين" يكشف عن لوحة جديدة باسم غزة ويهدي لوحته "حراس الوطن" الى اللواء موسوي الخارجیة الايرانية: قناة فوكس نيوز نشرت مقابلتها مع وزير الخارجية بشكل انتقائي الشيخ قاسم: ما يتعرض له شعب غزة من إبادة جماعية وتجويع وقتل تجاوز كل المعايير الإنسانية والأخلاقية سمات استراليا غزة فلسطين اسرائيل الكيان الصهيوني التجويع
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