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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:١٣ ص

فيديو..امرأة استرالية تقوم بإحراق جواز سفرها الاسرائيلي نصرة لغزة

فيديو..امرأة استرالية تقوم بإحراق جواز سفرها الاسرائيلي نصرة لغزة

قامت امرأة بإحراق جواز سفرها الإسرائيلي خلال تظاهرة أمام البرلمان الأسترالي نصرة لغزة ورفضاً لحرب الإبادة.

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رمز الخبر 1960861
جواد ماستری فراهانی

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