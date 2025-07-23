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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٩ ص

الرسام الايراني "روح الامين" يكشف عن لوحة جديدة باسم غزة ويهدي لوحته "حراس الوطن" الى اللواء موسوي

الرسام الايراني "روح الامين" يكشف عن لوحة جديدة باسم غزة ويهدي لوحته "حراس الوطن" الى اللواء موسوي

أهدى الرسام الايراني الشهير "حسن روح الأمين" لوحته "حراس الوطن" إلى قائد قوة الجوفضائية للحرس الثوري، اللواء موسوي في برنامج تلفزيوني، كما كشف الستار عن أحدث لوحاته التي تناولت موضوع الجوع في غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسن روح الأمين، الرسام الثوري الذي أبدع لوحة بعنوان "حراس الوطن" في ورشة عمل استمرت يومين في طهران في الأيام الأولى للحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، أهدى هذه اللوحة إلى اللواء موسوي، قائد القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، في برنامج تلفزيوني بُث على القناة الثالثة.

الرسام الايراني "روح الامين" يكشف عن لوحة جديدة باسم غزة ويهدي لوحته "حراس الوطن" الى اللواء موسوي

في هذا العمل الفني لحسن روح الأمين، تتجلى الشهادة والقوة والعظمة؛ حيث نرى جنديًا استشهد في سهل، وجنديًا آخر ينزع العلم الإيراني من يده ويتجه نحو قمة، مما يعني أن هذا العلم لن يبقى على الأرض.

کما انه نشر حسن روح الأمين أحدث لوحاته، التي تُكرّس لجرائم النظام الصهيوني وقتله للأطفال في غزة. تُشير هذه اللوحة إلى جوع أهل غزة هذه الأيام. كتب عن هذا العمل: "يا رب، أين شمسك المُشرقة؟"

الرسام الايراني "روح الامين" يكشف عن لوحة جديدة باسم غزة ويهدي لوحته "حراس الوطن" الى اللواء موسوي

/انتهى/

رمز الخبر 1960860
جواد ماستری فراهانی

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