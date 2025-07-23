الرسام الايراني "روح الامين" يكشف عن لوحة جديدة باسم غزة ويهدي لوحته "حراس الوطن" الى اللواء موسوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسن روح الأمين، الرسام الثوري الذي أبدع لوحة بعنوان "حراس الوطن" في ورشة عمل استمرت يومين في طهران في الأيام الأولى للحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، أهدى هذه اللوحة إلى اللواء موسوي، قائد القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، في برنامج تلفزيوني بُث على القناة الثالثة.

في هذا العمل الفني لحسن روح الأمين، تتجلى الشهادة والقوة والعظمة؛ حيث نرى جنديًا استشهد في سهل، وجنديًا آخر ينزع العلم الإيراني من يده ويتجه نحو قمة، مما يعني أن هذا العلم لن يبقى على الأرض.

کما انه نشر حسن روح الأمين أحدث لوحاته، التي تُكرّس لجرائم النظام الصهيوني وقتله للأطفال في غزة. تُشير هذه اللوحة إلى جوع أهل غزة هذه الأيام. كتب عن هذا العمل: "يا رب، أين شمسك المُشرقة؟"

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