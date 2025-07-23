مدير الحوزات العلمية في إيران يطالب علماء الأمة الإسلامية بالتحرك العاجل لإيصال المساعدات إلى غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجّه آية الله علي رضا أعرافي رسائل إلى بعض الشخصيات والعلماء الإسلاميين البارزين، مُعربًا عن حزنه الشديد لجرائم الحرب الصهيونية.

وصرح مدير الحوزات العلمية: "في خضمّ الحريق والجوع، تتجه أنظار إخواننا في غزة نحو الأمة الإسلامية، وجوع الطفل المسلم لا يُدمع العين فحسب، بل لا يترك عذرًا أمام الله".

وتابع عضو المجلس الأعلى للحوزات العلمية، واصفًا ظلم غزة بأنه ليس أزمة سياسية فحسب، بل هو أيضًا اختبار إلهي لصدق ادعاء الوحدة والضمائر الحية.

ودعا آية الله أعرافي علماء العالم الإسلامي إلى مواجهة الظلم، والصراخ من أجل جوع المظلومين، ومناشدة الحكومات الإسلامية، ومطالبة الأمة الإسلامية والمؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لكسر الحصار وتقديم المساعدات الحيوية.

ودعا مدير الحوزات العلمية في إيران، الأمة الإسلامية والعالم إلى التحرك الجذري وأعلن استعداد الحوزات العلمية لعقد اجتماع أو حوزة علمية دولية من أجل التآزر العلمي والروحي للأمة الإسلامية، وقال: "إن المراجع الدينية العليا والحوزات العلمية والشعب الإيراني الحكيم ومحور المقاومة يرفعون صرختهم العالية دعماً للجياع والمجاهدين".

أسماء علماء الدين الإسلامي وشخصيات العالم الإسلامي الذين وُجِّهت إليهم الرسالة:

١. قداسة البابا ليون الرابع عشر، زعيم الكنيسة الكاثوليكية الموقر

٢. فضيلة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الموقر

٣. فضيلة الأستاذ الدكتور علي إرباش، رئيس الهيئة الدينية في جمهورية تركيا الموقر

٤. فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الموقر

٥. فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين قره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الموقر

٦. فضيلة الدكتور الشيخ محمد العيسى، رئيس رابطة العالم الإسلامي الموقر

٧. فضيلة الشيخ كياي حاجي مفتاح الأخيار، رئيس مجلس علماء إندونيسيا الموقر

٨. فضيلة الشيخ كياي حاجي يحيى خليل طارق، رئيس حركة العلماء الإندونيسيين

9. سعادة الأستاذ الدكتور حيدر ناصر رئيس الجمعية المحمدية الإندونيسية المحترم

10. مولانا سيد أرشد مدني، الرئيس الوطني المحترم لجمعية علماء الهند

11. مولانا الشيخ أبو بكر أحمد، الأمين العام لجمعية علماء أهل السنة وجماعة الهند

12. مولانا سيد سلمان الندوي، رئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، الهند

13.مولانا سيد سعدات الله الحسيني، رئيس الجماعة الإسلامية في الهند

14.مولانا ولي الله السعيدي، نائب أمير الجماعة الإسلامية في الهند

15. مولانا فضل الرحمن، رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية

16. مولانا المفتي محمد تقي عثماني، مفتي باكستان

17. مولانا المفتي عبد الرحيم مدير جمعية الرشيد كراتشي

18. مولانا طاهر أشرفي، مستشار رئيس وزراء باكستان

19. مولانا راغب نعيمي، رئيس مجلس الفكر الإسلامي الباكستاني

20. مولانا صاحب زادة حامد رضا، رئيس مجلس الوحدة السنية الباكستاني

21. مولانا محمد ثروت إعجاز قادري، رئيس حركة باكستان السنية

22. مولانا لياقت بلوش، نائب رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية

23. مولانا الدكتور محمد طاهر القادري، رئيس تحريك منهاج القرآن لاهور، باكستان

24. مولانا الدكتور أبو الخير محمد الزبير، الرئيس المحترم لجمعية علماء باكستان ومجلس الوحدة الوطنية

25. مولانا الشيخ منيب الرحمن دام العزى، أمين سر رابطة المدارس الباكستانية

26. مولانا محمد حنيف جالانداري، الأمين العام للجامعة العربية الباكستانية

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