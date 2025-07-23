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٢٣‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١:١٦ م

عدد الصحافيين الشهداء في حرب غزة يصل إلى 231 صحفي

عدد الصحافيين الشهداء في حرب غزة يصل إلى 231 صحفي

قالت مصادر فلسطينية إن عدد الصحافيين الشهداء منذ بدء الحرب على غزة ارتفع إلى 231 صحافيا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في غزة أنه عقب استشهاد الصحفيين الفلسطينيين "تامر الزعانين" و"ولاء الجعبري"، ارتفع عدد شهداء الإعلام منذ بداية الحرب إلى 231 شهيداً.

وجاء في البيان: "ندين بأشد العبارات الاغتيال المستهدف والقتل الممنهج للصحفيين الفلسطينيين من قبل نظام الاحتلال".

وأكد المكتب الإعلامي في غزة: "نحمل نظام الاحتلال والحكومة الأمريكية وجميع الدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مسؤولية هذه الأعمال الوحشية".

وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت سابقاً استشهاد الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري في غارة جوية شنها كيان الاحتلال الصهيوني على منزلها في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، مع زوجها وأطفالها الخمسة.

/انتهى/

رمز الخبر 1960865
یاسر المصری

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