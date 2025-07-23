عدد الصحافيين الشهداء في حرب غزة يصل إلى 231 صحفي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في غزة أنه عقب استشهاد الصحفيين الفلسطينيين "تامر الزعانين" و"ولاء الجعبري"، ارتفع عدد شهداء الإعلام منذ بداية الحرب إلى 231 شهيداً.

وجاء في البيان: "ندين بأشد العبارات الاغتيال المستهدف والقتل الممنهج للصحفيين الفلسطينيين من قبل نظام الاحتلال".

وأكد المكتب الإعلامي في غزة: "نحمل نظام الاحتلال والحكومة الأمريكية وجميع الدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مسؤولية هذه الأعمال الوحشية".

وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت سابقاً استشهاد الصحفية الفلسطينية ولاء الجعبري في غارة جوية شنها كيان الاحتلال الصهيوني على منزلها في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، مع زوجها وأطفالها الخمسة.

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