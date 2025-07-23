العالم أصبح غير آمن للاحتلال؛ هجوم على الصهاينة في اليونان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام ناطقة بالعبرية أن ناشطين مؤيدين لفلسطين هاجموا مجموعة من الصهاينة خارج ملهى ليلي في جزيرة يونانية.

يعكس هذا الهجوم انتشار الكراهية العالمية ضد الصهاينة في مختلف الدول لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.

حاول أحد الصهاينة التحدث باللغة الهولندية للنجاة من الهجوم. وقال الصهاينة إنهم شعروا بعدم الأمان ولم يتمكنوا من المشي بحرية في الشوارع.

وقع الهجوم بعد ساعات قليلة من الاحتجاجات في الموانئ اليونانية. منع ناشطون مؤيدون لفلسطين السياح الصهاينة من الدخول. في السابق، قامت عدة دول حول العالم بمقاضاة جنود صهاينة سافروا إليها كسياح.

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