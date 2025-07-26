إيران ترسل طائرة رش مائي إلى العراق لإخماد الحرائق في هور العظيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن عباس بورعاطف صباح السبت: "لا تزال الطائرة تشارك في عمليات رش المياه وإخماد الحرائق، وستستمر هذه العملية حتى إخماد الحريق تمامًا".

وأشار إلى الدور الفعال لمحافظ خوزستان في متابعة هذا الإجراء، وأضاف: "يجري حاليًا إرسال طائرة خاصة لأول مرة في الجزء العراقي من هور العظيم، وهذا الإنجاز يُظهر التنسيق الفعال بين الجهات المعنية".

كما أكد بورعاطف: ستستمر عمليات إخماد الحرائق في الأراضي الرطبة حتى وقوع حادث آخر في البلاد وعدم إرسال الطائرة في مهمة أخرى.

وأعرب محافظ هويزة عن قلقه إزاء تزايد الحرائق والاحتراق التلقائي في الأراضي الرطبة، اثر الجفاف.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في الدخان في الأيام القليلة الماضية تسببت في تلوث الهواء في المدن الغربية من المحافظة.

وبدأ الحريق والاحتراق التلقائي في الأراضي الرطبة في هور العظيم في مارس من العام الماضي ولا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا.

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