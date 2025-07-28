استشهاد قائد لقوات التعبئة في زاهدان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في بيان:

إثر الهجوم الإرهابي الذي شنته عناصر منافقة على مسجد الإمام الهادي (ع) في منطقة شيرآباد بمدينة زاهدان، استشهد جواد كريم كشتة، أحد قادة لقوات التعبئة البسيج، أثناء تأديته مهمة تأمين المصلين.

وقع هذا الهجوم أمس الأحدـ، عندما كان هذا الشهيد الرفيع المستوى متواجدًا عند مدخل المسجد لضمان أمن المصلين.

الشهيد جواد كريم كشتة، الذي كان يؤدي واجبه ويخدم الشعب، استُهدف بوحشية من قبل عناصر مسلحة عديمة الرحمة من الجماعات المعادية، ونال شرف الشهادة.

إن جميع الجهود المبذولة للكشف عن مرتكبي هذا العمل الجبان والقبض عليهم مدرجة على جدول أعمال قوات الأمن والاستخبارات، وبإذن الله، سيُعاقب هؤلاء المجرمون قريبًا على أفعالهم الشريرة.

سيُقام حفل تشييع الشهيد جواد كريم كشتة صباح الأربعاء المقبل، الساعة التاسعة صباحًا، في ساحة الإمام الحسين (ع) بمدينة زاهدان، وسيُوارى جثمانه الطاهر في مقبرة الشهداء بمدينة زاهدان.

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