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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ م

وزير الخارجية الإيراني ونظيره الإماراتي يناقشان التطورات الإقليمية

وزير الخارجية الإيراني ونظيره الإماراتي يناقشان التطورات الإقليمية

بحث وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، محادثة هاتفية مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

في هذه المحادثة الهاتفية، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأكدا على أهمية توظيف جميع الإمكانات المتاحة والممكنة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقشا آخر التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في فلسطين المحتلة.

كما أكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة يقظة جميع دول المنطقة إزاء مؤامرات الكيان الصهيوني لزعزعة استقرارها.

/انتهى/

رمز الخبر 1961191
جواد ماستری فراهانی

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