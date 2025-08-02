https://ar.mehrnews.com/news/1961218/ ٠٢/٠٨/٢٠٢٥، ١:٠٠ م رمز الخبر 1961218 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/٠٨/٢٠٢٥، ١:٠٠ م فیدیو...حركة زوار الاربعین عبر منفذ مهران الحدودي يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة حركة زوار الاربعين عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق. تحميل 4 MB رمز الخبر 1961218 کپی شد محتوى ذات صلة أكثر من 84 ألف شخص عبروا حدود مهران خلال الـ24 ساعة الماضية مؤتمر نداء الأقصى الدولي يبدا اعماله في كربلاء المقدسة وزير الكهرباء العراقي يصل طهران لبحث تأمين كميات الغاز المتفق عليها بين البلدين سمات ايران العراق زيارة الاربعين
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