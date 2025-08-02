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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م

فیدیو...حركة زوار الاربعین عبر منفذ مهران الحدودي

فیدیو...حركة زوار الاربعین عبر منفذ مهران الحدودي

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة حركة زوار الاربعين عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق.

تحميل 4 MB

رمز الخبر 1961218

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