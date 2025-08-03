تجاوز عدد زوار الأربعين عبر منفذ خسروي 60 ألف زائر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أانه شار يزدان خسروي إلى الزيادة الملحوظة في حركة المرور عبر معبر خسروي عشية الأربعين، قائلاً: يوم الخميس الماضي ، عبر هذا المعبر ما مجموعه 17160 شخصًا، منهم 15463 زائرا غادروا و1687 زائرا واردًا.

وأضاف: من إجمالي حركة المرور في هذا اليوم، كان 15500 زائرا غادروا و966 زائرا واردًا.

وفي إشارة إلى الزيادة المستمرة في حركة المرور عبر معبر خسروي في الأيام الأخيرة، أكد خسروي: "مع إضافة الإحصاءات الجديدة، وصل إجمالي حركة المرور منذ 23 يونيو حتى الآن إلى رقم ملحوظ بلغ 60283 شخصًا".

كما صرح المدير العام لإدارة الطرق والنقل البري في محافظة كرمانشاه أن جزءًا كبيرًا من هذا العدد من الزوار الإيرانيين، وقال: إن هذا التوجه يدل على الأهمية الاستراتيجية لحدود خسروي في استضافة زوار الأربعين، وبناءً عليه، تم تعزيز جميع البنى التحتية اللازمة لتسهيل حركة الزوار بالتعاون مع المؤسسات المسؤولة الأخرى.

واختتم قائلاً: إن فرق إدارة الطرق والنقل والخدمات متمركزة على مدار الساعة في حدود خسروي، وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان، إلا أن عملية التنقل تجري دون انقطاع وبانتظام مقبول.

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