نشر 350 حافلة لتقديم خدمة على مدار الساعة للزوار على جانبي الحدود

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار رضا دوستي إلى التخطيط الدقيق والشامل لتسهيل حركة الزوار عبر معبر خسروي خلال أيام الأربعين، قائلاً: "هذا العام، ولله الحمد، تم تحديد سعة أسطول النقل العام لاستيعاب أكثر من مليوني زائر عبر معبر خسروي، وسيتم نشر ما يقرب من 250 حافلة وشاحنة صغيرة وحافلة صغيرة داخل إيران".

وأضاف: "لاستكمال سلسلة الخدمات، سيتم نشر حوالي 100 أسطول نقل عام داخل العراق لضمان استمرار عملية نقل الزوار دون تأخير. بدأ هذا التنسيق مع الجانب العراقي منذ فترة طويلة، وبُذلت جهود لضمان انتظام الخدمات على الجانب الآخر من الحدود وسرعة استجابتها". في إشارة إلى حرارة الطقس في المنطقة وضرورة توفير راحة أكبر للزوار ، قال دوستي: "هذا العام، جميع الحافلات المستخدمة في معبر خسروي مُجهزة بنظام تبريد، وتُقدم خدماتها على مدار الساعة وفي ثلاث نوبات". نولي اهتمامًا خاصًا بصحة الزوار وسلامتهم وراحتهم، مما أدى إلى زيادة العناية باختيار المركبات ومواصفاتها الفنية.

وأضاف رئيس منظمة النقل العام في بلدية كرمانشاه: "لأول مرة، تم أيضًا استخدام طاقة أسطول سيارات الأجرة التابعة للمدينة، وهذه السيارات موجودة بشكل منظم ومتوزع على المناوبات في المنطقة الحدودية لتوفير نقل أسرع وأكثر سلاسة للزوار ، إلى جانب الحافلات".

واختتم دوستي حديثه بالقول: لقد تم اتخاذ كافة الإجراءات بهدف توفير السهولة والسرعة والنظام في حركة زوار الأربعين عبر حدود خسروي، وإن شاء الله وبفضل التعاون والتآزر بين جميع الأجهزة سنكون هذا العام أيضاً مضيفاً لائقاً لمحبي أبي عبد الله الحسين (ع).

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