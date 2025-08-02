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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١١:٤١ ص

مؤتمر نداء الأقصى الدولي يبدا اعماله في كربلاء المقدسة

مؤتمر نداء الأقصى الدولي يبدا اعماله في كربلاء المقدسة

بدأت أعمال مؤتمر "نداء الأقصى" الدولي لنسخته الـ 4، في مدينة كربلاء المقدسة؛ بحضور ما يربو عن 400 شخصية من 60 دولة في انحاء العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء تستضيف مدينة كربلاء المقدسة مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الرابع تحت شعار "من كربلاء إلى فلسطين.. مسيرة التضحية من أجل الحرية والكرامة"، بدءا من اليوم الجمعة 1 آب /أغسطس إلى 3 آب /أغسطس 2025 م.

ويُعقد المؤتمر برعاية الأمانة العامة لـ "العتبة الحسينية المقدسة"، ويُنظَّم سنوياً منذ عام 2022، ليشكّل منصةً عالمية تربط بين إرث ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) وقضية فلسطين باعتبارها قضية عدالة إنسانية وحقوقاً لا تقبل المساومة.

وتتعاون جهات عدّة لتنظيم هذا المؤتمر، على رأسها "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"، بالتعاون مع "دار الإفتاء العراقية"، و"مجلس الرباط المحمدي" في العراق، بالإضافة إلى "مركز كربلاء للدراسات والبحوث"، وجامعة "الزهراء".

ومنذ انطلاقه، استقطب المؤتمر وفوداً من أكثر من سبعين دولة، ضمّت علماء دين وأكاديميين ومثقفين وناشطين؛ ما جعله نموذجاً للوحدة الإسلامية من جهة، والتعاون الإنساني من جهة أخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1961210

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